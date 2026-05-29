Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Passanten unterstützen Polizeibeamte nach tätlichem Angriff

Erfurt (ots)

Donnerstagnachmittag (28.05.2026) griff ein 39-jähriger Mann in Erfurt eine Streifenbesatzung an. Der bereits polizeibekannte Mann lief gegen 15:00 Uhr mittig auf der Fahrbahn der Talstraße in Richtung Boyneburgufer und sorgte dadurch für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Weder auf Hupen noch auf Aufforderungen anderer Verkehrsteilnehmer, die Straße zu verlassen, reagierte er. Eine Polizeistreife wollte den 39-Jährigen daraufhin kontrollieren. Bereits beim Ansprechen ging er aggressiv und bedrohlich auf die Beamten zu. Anschließend schlug er in Richtung eines Beamten. Dieser konnte dem Angriff ausweichen und setzte Pfefferspray ein. Anschließend brachten die Beamten den Mann zu Boden. Bei der Fesselung leistete der 39-Jährige erheblichen Widerstand. Bemerkenswerte Unterstützung erhielten die beiden Polizisten von unbeteiligten Passanten. Sie halfen dabei, den Mann von der Fahrbahn zu bringen und so die Gefahrensituation für den Straßenverkehr zu beenden. Ein Rettungswagen wurde angefordert und der 39-Jährige anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. (DS)

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