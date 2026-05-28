Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tipp für Kurzentschlossene: Schnuppertag bei der Erfurter Polizei

Erfurt (ots)

Du interessierst Dich für den Polizeiberuf und willst wissen, wie der Alltag bei der Polizei wirklich aussieht? Dann nutze die Chance und sei am morgigen Freitag (29.05.2026) von 14:00 bis 16:00 Uhr beim Schnuppertag des Inspektionsdienst Erfurt Süd dabei!

Dich erwartet ein spannender Einblick in den Polizeiberuf. In einem Vortrag erfährst du alles Wichtige rund um Einstellung, Ausbildung und Karrierechancen bei der Thüringer Polizei. Anschließend erwartet dich ein spannender Rundgang durch unsere Dienststelle. Hier kannst Du einen Blick in die Gewahrsamszellen werfen, dem Funksprecher über die Schulter schauen und sogar in einem echten Streifenwagen Platz nehmen. Als Special sind dieses Mal Kollegen der Einsatzunterstützung mit ihrem mobilen Gefangenentransporter vor Ort.

Für den Schnuppertag ist die Teilnehmerzahl begrenzt, daher ist eine Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung gibt es auf der Homepage der Landespolizeiinspektion Erfurt unter https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/schnuppertage. (SO)

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