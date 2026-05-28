Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Speiseöl löst Küchenbrand in Mehrfamilienhaus aus

Erfurt (ots)

Gestern Vormittag (27.05.2026) kam es in einem Mehrfamilienhaus im Alfred-Delp-Ring in Erfurt zu einem Küchenbrand. Nach ersten Erkenntnissen erhitzte ein 50-jähriger Mieter gegen 10:00 Uhr Speiseöl, das wenig später in Brand geriet. Der Mann versuchte zunächst, das Feuer selbst zu löschen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Glücklicherweise konnten er und sein 11-jähriges Kind die Wohnung unverletzt verlassen. Allerdings brannte das Kücheninventar vollständig ab. Zudem wurden die Küche und das Wohnzimmer stark verrußt. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein weiteres Ausbreiten der Flammen. Benachbarte Wohnungen mussten nicht evakuiert werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Brandgeschehen auf. (SO)

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