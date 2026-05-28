Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen endet an Firmentor

Erfurt (ots)

Ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen endete Mittwochabend (27.05.2026) in Erfurt mit einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger kurz vor 20:00 Uhr mit einem Renault und einem Mercedes die Thälmannstraße in Richtung Zum Güterbahnhof. Dabei sollen sie nach Angaben unabhängiger Zeugen deutlich beschleunigt und versucht haben, höchstmögliche Geschwindigkeiten zu erreichen. Im Bereich einer Linkskurve verlor der 18-jährige Renault-Fahrer beim Driften die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen drehte sich und prallte gegen das Tor einer Firma. Eine 38-jährige Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe befand, wurde von dem Renault nur knapp verfehlt und blieb glücklicherweise unverletzt. Anschließend setzte der 18-Jährige zurück und versuchte, vom Unfallort zu flüchten. Aufgrund eines geplatzten Reifens endete seine Fahrt jedoch nach etwa 200 Metern. An dem Renault und dem Firmentor entstand ein Schaden von insgesamt etwa 4.500 Euro. Hinzugerufene Polizisten nahmen den Unfall auf. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Führerscheine der beiden beteiligten Autofahrer sichergestellt. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (DS)

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