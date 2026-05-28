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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisster 16-Jähriger ist wieder da

Erfurt (ots)

Der seit gestern vermisste 16-Jährige aus Erfurt konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche.(MH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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