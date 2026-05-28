Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Fahrgäste bei Verkehrsunfall mit Straßenbahn leicht verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn wurden Mittwochnachmittag (27.05.2026) in Erfurt zwei Fahrgäste leicht verletzt. Ein 73-jähriger Saab-Fahrer war gegen 16:20 Uhr in der Windthorststraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Anschließend bog er nach links in die Damaschkestraße ab. Als der Mann bemerkte, dass es sich dabei um eine Sackgasse handelte, fuhr er zurück, um zu wenden und seine Fahrt in Richtung Friedrich-Ebert-Straße fortzusetzen. Dabei übersah er eine in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn und stieß mit ihr zusammen. Ein 80-jähriger Senior sowie ein 11-jähriges Mädchen wurden in der Tram leicht verletzt und konnten nach einer medizinischen Behandlung vor Ort entlassen werden. An dem Saab und der Straßenbahn entstand ein Schaden von insgesamt etwa 15.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei nahm den Unfall auf und leitete gegen den 73-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (DS)

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