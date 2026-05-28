Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizist bei Widerstand leicht verletzt

Erfurt (ots)

Mittwochabend (27.05.2026) wurde ein Polizist bei einem Einsatz in der Straße des Friedens in Erfurt leicht verletzt. Nach einer zuvor begangenen Körperverletzung sollte ein 20-jähriger Mann gegen 19:30 Uhr einen Platzverweis erhalten. Damit war er allerdings nicht einverstanden. Als die Polizisten den Platzverweis durchsetzen und den 20-Jährigen zum Gehen bewegen wollten, leistete er Widerstand. Er versuchte, sich aus dem Griff der Beamten zu lösen, verletzte dabei einen Polizisten leicht und beleidigte ihn. Der Mann musste daraufhin gefesselt werden. Dabei wurde er ebenfalls leicht verletzt. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, wurde er vor Ort aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Gegen den bereits polizeibekannten 20-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen, u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung, erstattet. (DS)

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