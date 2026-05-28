Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Starke Rauchentwicklung nach Sperrmüllbrand in Lagerhalle

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag (27.05.2026) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in den Erfurter Norden gerufen. Gegen 14:00 Uhr waren etwa drei Tonnen Sperrmüll in einer Halle in der Schwerborner Straße in Brand geraten. Aufgrund des Brandgutes kam es zu einer stärkeren Rauchentwicklung, die sich über das nördliche Stadtgebiet bis in den Landkreis Sömmerda ausbreitete und zur Auslösung von Warnmeldungen über Katastrophenschutz-Apps führte. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Lagerhalle verhindern. Sachschaden entstand nicht nach ersten Erkenntnissen nicht. (SO)

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