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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Pedelec-Fahrer nach Unfallflucht gestellt

Sömmerda (ots)

Mittwochabend (27.05.2026) wurden in Sömmerda zwei Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr gegen 19:45 Uhr auf dem Radweg der Bahnhofstraße in entgegengesetzter Richtung. Dabei schaute er nach ersten Erkenntnissen in Richtung Gehweg, übersah eine entgegenkommende 17-jährige Fahrradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Anschließend flüchtete der 54-Jährige vom Unfallort. Eine Streifenbesatzung konnte ihn wenig später stellen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp 1,7 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt. Gegen den 54-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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