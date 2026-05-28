Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Aluminiumplatten

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Tatzeitraum vom 21.05.2026 bis 26.05.2026 haben bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle im Landkreis Sömmerda zugeschlagen. In Rohrborn stahlen sie 20 Aluminiumsteckplatten im Gesamtwert von rund 125.000 Euro. Angesichts des hohen Gewichts, eine einzelne Platte wiegt etwa 250 Kilogramm, ist davon auszugehen, dass die Täter mit schwerem Gerät vor Ort waren. Die Aluminiumplatten dienen dazu, unwegsames Gelände für den Einsatz großer Baumaschinen befahrbar zu machen. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Baustelle in Rohrborn verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0130280 zu melden. (SO)

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