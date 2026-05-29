LPI-EF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15 -Jähriger

Erfurt (ots) - In den frühen Freitagmorgenstunden (29.05.2026) kam es im Erfurter Norden zu mehreren Bränden. Kurz vor 04:00 Uhr setzten Unbekannte an insgesamt fünf Tatorten in der Lowetscher Straße, der Györer Straße sowie im Bereich Riethstraße/Fuchsgrund Mülltonnen und mehrere Baustellenzäune in Brand. In einem Fall kam es zudem zu Verrußungen an einem Schaltschrank. Aufgrund der räumlichen Nähe und der ...

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