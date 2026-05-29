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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15 -Jähriger

Erfurt/Pößneck (ots)

Die seit dem 17.05.2026 vermisste 15-Jährige aus Pößneck ist wohlbehalten in ihre Einrichtung zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 18.05.2026 wird somit zurückgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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