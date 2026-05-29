Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach mehreren Bränden im Erfurter Norden

Erfurt (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden (29.05.2026) kam es im Erfurter Norden zu mehreren Bränden. Kurz vor 04:00 Uhr setzten Unbekannte an insgesamt fünf Tatorten in der Lowetscher Straße, der Györer Straße sowie im Bereich Riethstraße/Fuchsgrund Mülltonnen und mehrere Baustellenzäune in Brand. In einem Fall kam es zudem zu Verrußungen an einem Schaltschrank. Aufgrund der räumlichen Nähe und der Vielzahl der Brandorte waren zahlreiche Einsatzkräfte der Erfurter Polizei im Einsatz. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen blieben die Täter unerkannt. Der entstandene Sachschaden wurde auf knapp 3.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte an den Tatorten Spuren, nahm die Ermittlungen wegen Brandstiftung sowie Sachbeschädigung durch Brandlegung auf und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0132298 zu melden. (DS)

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