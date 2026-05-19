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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unbekannte Täter beschädigten mehrere Fahrzeuge und Gebäudeteile auf einem Firmengelände

Hachenburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (18.05.2026, 17:30 Uhr bis 19.05.2026, 06:40 Uhr) beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge sowie Gebäudeteile auf einem Firmengelände in der Saynstraße in Hachenburg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

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Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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