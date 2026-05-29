Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Bürogebäude

Erfurt (ots)

Mittwochnacht (27.05.2026) hatten es Unbekannte auf ein Bürogebäude in Erfurt abgesehen. Die Täter verschafften sich Gewalt im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag Zutritt zu dem Gebäude in der Altstadt. In einem der Büros brachen sie einen Stahlschrank auf und stahlen aus diesem eine Geldkassette. Glücklicherweise war diese leer. Die Einbrecher verursachten auf ihrem Diebeszug einen Sachschaden von etwa 1.200 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

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