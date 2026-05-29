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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es heute (29.05.2026) nach einem Verkehrsunfall in Sömmerda. Eine Sattelzugmaschine mit Anhänger befuhr gegen 10:10 Uhr die Kölledaer Straße in Richtung Frohndorfer Straße. Der 29-jährige Lkw-Fahrer hatte auf seinem Anhänger einen Bagger geladen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der Bagger auf Höhe der Bahnunterführung an der Bücke hängen und rutsche in der weiteren Folge. Durch den Unfall wurden an dem Fahrzeuggespann Beschädigungen in Höhe von circa 150.000 Euro verursacht. Der an der Brücke entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach vermutlich auf etwa 1.000.000 Euro. Zur Prüfung der Statik der Brücke wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der Lkw-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Es ist weiterhin mit Behinderungen im Bahn- und Straßenverkehr zu rechnen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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