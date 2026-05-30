Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Wohnmobile in Erfurt gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Erfurt (ots)

Im Erfurter Stadtgebiet wurden in den vergangenen Tagen zwei Wohnmobile entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In der Schellrodaer Straße verschwand zwischen dem 28.05.2026, 15:00 Uhr und dem 29.05.2026, 08:00 Uhr, ein weinrotes Wohnmobil des Herstellers Fiat vom Typ Avanti. Das Fahrzeug war im Bereich einer Gartensiedlung abgestellt und hat einen Wert von etwa 30.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Wohnmobil auf bislang unbekannte Weise entwendet.

Ein weiterer Diebstahl wurde in der Wilhelm-Leibl-Straße, Ecke Johann-Sperl-Weg bekannt. Dort entwendeten Unbekannte zwischen dem 28.05.2026, 12:00 Uhr und dem 29.05.2026, 15:00 Uhr, ein Wohnmobil des Typs Fiat Dreamer im Wert von etwa 80.000 Euro.

Bei beiden Fahrzeugen befinden sich beide Schlüssel weiterhin im Besitz des jeweiligen Eigentümers. Weiterhin verfügen die Wohnmobile nicht über ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem.

Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der Wohnmobile machen können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd zu melden. (FH)

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