PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Wohnmobile in Erfurt gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Erfurt (ots)

Im Erfurter Stadtgebiet wurden in den vergangenen Tagen zwei Wohnmobile entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In der Schellrodaer Straße verschwand zwischen dem 28.05.2026, 15:00 Uhr und dem 29.05.2026, 08:00 Uhr, ein weinrotes Wohnmobil des Herstellers Fiat vom Typ Avanti. Das Fahrzeug war im Bereich einer Gartensiedlung abgestellt und hat einen Wert von etwa 30.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Wohnmobil auf bislang unbekannte Weise entwendet.

Ein weiterer Diebstahl wurde in der Wilhelm-Leibl-Straße, Ecke Johann-Sperl-Weg bekannt. Dort entwendeten Unbekannte zwischen dem 28.05.2026, 12:00 Uhr und dem 29.05.2026, 15:00 Uhr, ein Wohnmobil des Typs Fiat Dreamer im Wert von etwa 80.000 Euro.

Bei beiden Fahrzeugen befinden sich beide Schlüssel weiterhin im Besitz des jeweiligen Eigentümers. Weiterhin verfügen die Wohnmobile nicht über ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem.

Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der Wohnmobile machen können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd zu melden. (FH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 14:21

    LPI-EF: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall in Sömmerda

    Sömmerda (ots) - Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es heute (29.05.2026) nach einem Verkehrsunfall in Sömmerda. Eine Sattelzugmaschine mit Anhänger befuhr gegen 10:10 Uhr die Kölledaer Straße in Richtung Frohndorfer Straße. Der 29-jährige Lkw-Fahrer hatte auf seinem Anhänger einen Bagger geladen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der Bagger auf Höhe der Bahnunterführung an der Bücke hängen und ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 14:21

    LPI-EF: Diebstahl aus Bürogebäude

    Erfurt (ots) - Mittwochnacht (27.05.2026) hatten es Unbekannte auf ein Bürogebäude in Erfurt abgesehen. Die Täter verschafften sich Gewalt im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag Zutritt zu dem Gebäude in der Altstadt. In einem der Büros brachen sie einen Stahlschrank auf und stahlen aus diesem eine Geldkassette. Glücklicherweise war diese leer. Die Einbrecher verursachten auf ihrem Diebeszug einen Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren