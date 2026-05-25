Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brand

Bad Driburg - Erpentrup (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (24./25. Mai 2026) ist es am Ortsrand von Erpentrup zu einem Gebäudebrand gekommen. Eine Lagerhalle, in der mehrere Fahrzeuge und Maschinen abgestellt waren, fing Feuer. Dies konnte durch zahlreich vertretende Feuerwehrkräfte innerhalb weniger Stunden gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt; es entstand lediglich ein Hoher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Höxter (052719620) zu melden. /RS

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