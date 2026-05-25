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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brand

Bad Driburg - Erpentrup (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (24./25. Mai 2026) ist es am Ortsrand von Erpentrup zu einem Gebäudebrand gekommen. Eine Lagerhalle, in der mehrere Fahrzeuge und Maschinen abgestellt waren, fing Feuer. Dies konnte durch zahlreich vertretende Feuerwehrkräfte innerhalb weniger Stunden gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt; es entstand lediglich ein Hoher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Höxter (052719620) zu melden. /RS

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Raimund.Schaefer@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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