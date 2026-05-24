POL-HX: Sachbeschädigung /Diebstahl an einem Bus
Bad Driburg (ots)
Am Samstagabend (23.05.2026, 19:45 Uhr) ist es in Bad Driburg zu einer Sachbeschädigung und Diebstahl an einem geparkten Mercedes Omnibus gekommen. Das Fahrzeug aus dem Raum Detmold war an der Straße "Zum Hillenwasser" in Höhe der dortigen Dirtbike-Strecke abgestellt. Scheiben wurden eingeschlagen und Nothämmer entwendet. Des Weiteren wurde das vordere Kennzeichen abgerissen. Mehrere, bisher unbekannte Jugendliche, sollen die Tat begangen haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sollte es weitere Zeugen geben so werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Höxter (052719620) zu melden. /RS
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