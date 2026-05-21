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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mann wiederholt ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Polizei stellt Pkw sicher

Steinheim (ots)

Am Mittwoch, 20. Mai, stellten Einsatzkräfte der Polizei in Steinheim erneut einen Mann fest, der ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilnahm. Gegen 7.50 Uhr kam den Beamten auf der Wallstraße ein schwarzer BMW X1 entgegen. Am Steuer saß ein 53-jähriger Mann aus Steinheim, der den eingesetzten Kräften bereits aus vorherigen Einsätzen bekannt war. In der Vergangenheit war er unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen. Die Polizeibeamten führten daraufhin eine Verkehrskontrolle durch. Da der Mann wiederholt ohne gültige Fahrerlaubnis ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führte, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft der Pkw sichergestellt. Gegen den 53-Jährigen wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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