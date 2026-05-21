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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Zahnarztpraxis - Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 19. Mai auf 20. Mai, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Zahnarztpraxis in der Straße "Am Thy" in Brakel. Der Einbruch wurde am Mittwochmorgen festgestellt. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Am Tatort konnten durch die Polizei Spuren gesichert werden. Die Polizei Höxter bittet Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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