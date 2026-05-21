Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Zahnarztpraxis - Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 19. Mai auf 20. Mai, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Zahnarztpraxis in der Straße "Am Thy" in Brakel. Der Einbruch wurde am Mittwochmorgen festgestellt. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Am Tatort konnten durch die Polizei Spuren gesichert werden. Die Polizei Höxter bittet Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

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