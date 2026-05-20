Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Lkw fährt in den Gegenverkehr - Drei Personen verletzt

Borgentreich (ots)

Am Dienstagvormittag, 19. Mai, kam es gegen 10.30 Uhr auf der Bundesstraße 241 bei Borgentreich-Lütgeneder zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 40-jährige Frau aus Bad Arolsen mit ihrem Mazda die B241 von Borgentreich in Richtung Hohenwepel. In ihrem Fahrzeug befand sich auch ihre vierjährige Tochter. Zeitgleich war ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Horn-Bad Meinberg in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Während der Fahrt erlitt der Lkw-Fahrer offenbar einen medizinischen Notfall und geriet dadurch mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. In der Folge kam es zur Kollision mit der Seite des Mazda. Sowohl die Fahrerin und ihr Kind als auch der Lkw-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Alle drei wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Die rund 100 Schweine, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Lkw befanden, blieben unverletzt. Ein Ersatzfahrzeug übernahm kurze Zeit später den Transport des Anhängers./rek

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