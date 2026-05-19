Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Bad Driburg (ots)

In der Königsberger Straße in Bad Driburg sind in der vergangenen Woche zwei Pkw beschädigt worden. Unbekannte Täter zerkratzten die Fahrzeuge erheblich. Der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in der Zeit von Donnerstag, 14. Mai, 10.30 Uhr, bis Freitag, 15. Mai, 7.20 Uhr, ein grauer VW Tiguan beschädigt. Am gesamten Fahrzeug wurden Kratzer festgestellt. In einem weiteren Fall wurde am Sonntag, 17. Mai, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 19.40 Uhr, ein schwarzer Mercedes-Benz ebenfalls zerkratzt. Die Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

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