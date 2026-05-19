POL-HX: Frau stürzt mit Pedelec und beschädigt abgestellten Pkw
Warburg (ots)
Am Montagnachmittag, 18. Mai, kam es auf der Hauptstraße in Warburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 16.00 Uhr befuhr eine 52-jährige Frau aus Warburg mit ihrem Pedelec den Gehweg der Hauptstraße in Fahrtrichtung Kasseler Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor sie auf regennasser Fahrbahn kurz vor der Einmündung "Geismargasse" die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Im Zuge des Sturzes kollidierte die Frau mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Die 52-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec sowie am Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 1.500 Euro./rek
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