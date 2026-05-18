Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Gefährlicher Körperverletzung

Marienmünster (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten an der Schützenhalle in Marienmünster-Bredenborn sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Ein 23-Jähriger war am Rande einer Feier am Donnerstag, 14. Mai, von mehreren Personen attackiert und mit Reizgas besprüht worden.

Was sich genau im Außenbereich der Halle abgespielt hat, rekonstruiert derzeit das Kriminalkommissariat 2 der Kreispolizeibehörde Höxter.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist gegen 23 Uhr einem 23-Jährigen durch einen bisher unbekannten jüngeren Mann Reizgas ins Gesicht gesprüht worden. Anschließend sollen mindestens drei Personen auf den Mann eingeschlagen haben.

Die daraufhin alarmierte Polizei konnte einen der Tatverdächtigen noch vor Ort feststellen und zur Wache Höxter mitnehmen. Da er offenbar unter Alkoholeinfluss stand, wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Alkoholtest angeordnet.

Der verletzte 23-Jährige wurde in der Nacht in einem Krankenhaus ambulant medizinisch versorgt.

Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern noch an. Daher bittet die Polizei Höxter um Hinweise von Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall und den möglichen weiteren Tatverdächtigen machen können, unter Telefon 05271/962-0. /nig

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