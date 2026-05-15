Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Am Dienstag, 12. Mai, ereignete sich auf dem Parkplatz der Rossmann Filiale Warburg, Paderborner Tor 126, zwischen 11.50 Uhr und 12.20 Uhr, ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter VW ID 3 in Rot am linken Heck beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silbernen/grauen Pkw handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./gro

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