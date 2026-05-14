Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Die Vorfahrt missachtet - Zwei Personen verletzt

Warburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 14.05.2026, an der Einmündung der K24 in die B7 im Bereich des Warburger Ortsteils Calenberg.

Ein 23-jähriger aus Warburg befuhr um 16:22 Uhr mit seinem PKW die K24 aus Richtung Calenberg kommend in Fahrtrichtung B7. An der Einmündung zur Bundesstraße bog er nach links in die B7 ein.

Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 22-jährigen Warburgers, welcher mit seinem PKW die Bundesstraße aus Richtung Warburg kommend in Fahrtrichtung Kassel befuhr. Im Einmündungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Verkehrsunfall wurden beide Unfallbeteiligte verletzt. Sie mussten mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Die B7 musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. (DL)

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