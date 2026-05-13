Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 89-Jährige verliert 60.000 Euro durch Telefonbetrug

Kreis Höxter (ots)

Eine Summe von 60.000 Euro hat eine 89-jährige Frau in einem Ortsteil von Höxter durch einen Telefon-Betrug verloren. Sie war auf kriminelle Anrufer hereingefallen, die sie am Telefon so unter Druck gesetzt hatten, dass sie schließlich die geforderte Summe an der Haustür übergab.

Der Betrug ereignete sich am Dienstag, 12. Mai. Die 89-jährige erhielt gegen 16 Uhr einen Anruf von Unbekannten, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben. Angeblich habe ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Um den Sohn vor einer Freiheitsstrafe zu bewahren, solle die Angerufene 60.000 Euro übergeben. Ursprünglich hatten die unbekannten Täter sogar 100.000 Euro verlangt.

Derart unter Druck gesetzt, ging die Senioren auf die Forderung ein und übergab das Geld wenig später einem Abholer an der Haustür. Dieser flüchtete mit dem Geld in unbekannte Richtung. Erst später fiel der Senioren auf, dass sie offenbar auf einen Betrug hereingefallen war und verständigte die echte Polizei.

Die Polizei im Kreis Höxter warnt eindringlich vor betrügerischen Anrufen dieser Art: Die echte Polizei fragt am Telefon niemals nach Geld oder Wertgegenständen. Sobald ein unbekannter Anrufer das Gespräch auf Ihre Vermögenswerte oder vertrauliche Daten lenkt, legen Sie sofort auf und verständigen Sie die echte Polizei. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Auflegen ist in einem solchen Fall nicht unhöflich!

Die Polizei appelliert daran, bei Anrufen von Unbekannten grundsätzlich aufmerksam und misstrauisch zu bleiben und auch weitere Angehörige und Nachbarn vor solchen Betrugsmaschen zu warnen. /gro

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