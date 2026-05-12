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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Moped-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

POL-HX: Moped-Fahrer bei Unfall schwer verletzt
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Brakel (ots)

Bei einem schweren Unfall auf der K50 bei Brakel ist am frühen Dienstagmorgen, 12. Mai, um 5.30 Uhr ein Moped-Fahrer sehr schwer verletzt worden.

Der 56-Jährige befuhr mit einem Piaggio-Moped die K50 aus Riesel kommend in Richtung Brakel. In Höhe des Abfahrtsarms zur B 252 kam ihm ein stadtauswärts fahrender 41-Jähriger mit einem Transportfahrzeug entgegen. Der Transporter-Fahrer wollte nach links auf den Abfahrtsarm abbiegen und achtete dabei nicht auf das entgegenkommende Zweirad.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 56-Jährige vom Motorrad geschleudert und schwer verletzt wurde. Vor Ort wurde zunächst Lebensgefahr befürchtet. Nach Erstversorgung vor Ort wurde der Zweiradfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnten die behandelnden Ärzte später soweit Entwarnung geben, dass keine Lebensgefahr mehr angenommen wird.

Der 41-jährige Transporter-Fahrer erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt. Durch den Unfall waren sowohl der Transporter, als auch das Moped nicht mehr fahrbereit, sodass beide Fahrzeuge durch einen Abschlepper mitgenommen wurden.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die K50 teilweise gesperrt, es wurde ein Unfallaufnahmeteam aus Paderborn angefordert. Die Sperrung konnte gegen 8.40 Uhr wieder aufgehoben werden. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an und werden durch das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Höxter geführt. /gro

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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