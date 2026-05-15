Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: E-Roller Fahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Beverungen (ots)

Am Mittwoch, 13. Mai, gegen 17.55 Uhr, ereignete sich in Beverungen in der Burgstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer 14-jährigen E-Rollerfahrerin und einem 46-jährigen Ford Fahrer. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr die 14-Jährige die Burgstraße auf dem linkseitigen Gehweg in Fahrtrichtung Lauenförde. Dabei übersah sie den Ford, der an der Einmündung Mittelstraße/ Burgstraße verkehrsbedingt wartete. In Folge dessen kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei stürzte die 14-Jährige und erlitt leichte Verletzungen. Nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte, konnte das Kind noch an der Unfallstelle entlassen werden. Der 46-jährige Autofahrer bliebt durch den Unfall unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 400EUR. Die Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat Höxter geführt und dauern noch an./gro

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