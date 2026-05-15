Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Senior fährt gegen Pkw und flüchtet - Polizei sucht beschädigtes Fahrzeug

Höxter (ots)

Am Dienstag, 12. Mai, kam es in Höxter zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 83-jähriger Mann beschädigte beim Ausparken einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Einen Tag später meldete er den Unfall bei der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Senior gegen 12 Uhr aus einer Parklücke auf dem Parkplatz an der Twiete in Höxter. Dabei touchierte er einen abgestellten Pkw und verursachte einen Schaden. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, setzte er seine Fahrt zunächst fort. Am folgenden Tag erschien der Mann bei der Polizei und meldete den Vorfall. Da das beschädigte Fahrzeug bislang nicht bekannt ist, bitten die Ermittler den Halter oder die Halterin des betroffenen Pkw, sich bei der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

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