Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Höxter (ots)

Am 16. Mai 2026 kam es in Höxter zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 77-jähriger Fahrzeugführer aus Borgenreich parkte gegen 15:30 Uhr seinen PKW Ford auf einem Parkplatz an der Corbiestraße 27. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug unbeschädigt. Als der Fahrzeughalter gegen 17:00 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, wurden Beschädigungen an der vorderen, linken Stoßstange festgestellt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Lackspuren wurden gesichert; ebenso die Aufnahmen einer Überwachungskamera. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter (052719620) zu melden. /RS

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