Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gegenverkehr übersehen - Fahrer schwer verletzt

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Höxter (ots)

Am Montagmorgen, 18. Mai, ereignete sich im Bereich der Einmündung K46 / K45 bei Höxter ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Mann schwere Verletzungen erlitt. Gegen 7.15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Schieder-Schwalenberg mit einem Transporter die K46 aus Richtung Lüchtringen kommend in Fahrtrichtung Höxter. In dem Fahrzeug befand sich ein weiterer 22-jähriger Mitfahrer aus Höxter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte der Fahrer, nach links auf die K45 abzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden 59-jährigen Mann aus Höxter, der mit einem VW Up auf der K46 in Richtung Lüchtringen unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 59-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Transporters blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro./rek

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