PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gegenverkehr übersehen - Fahrer schwer verletzt

POL-HX: Gegenverkehr übersehen - Fahrer schwer verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Höxter (ots)

Am Montagmorgen, 18. Mai, ereignete sich im Bereich der Einmündung K46 / K45 bei Höxter ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Mann schwere Verletzungen erlitt. Gegen 7.15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Schieder-Schwalenberg mit einem Transporter die K46 aus Richtung Lüchtringen kommend in Fahrtrichtung Höxter. In dem Fahrzeug befand sich ein weiterer 22-jähriger Mitfahrer aus Höxter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte der Fahrer, nach links auf die K45 abzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden 59-jährigen Mann aus Höxter, der mit einem VW Up auf der K46 in Richtung Lüchtringen unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 59-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Transporters blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 13:18

    POL-HX: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Gefährlicher Körperverletzung

    Marienmünster (ots) - Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten an der Schützenhalle in Marienmünster-Bredenborn sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Ein 23-Jähriger war am Rande einer Feier am Donnerstag, 14. Mai, von mehreren Personen attackiert und mit Reizgas besprüht worden. Was sich genau im Außenbereich der Halle abgespielt hat, ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 09:50

    POL-HX: Verkehrsunfallflucht

    Höxter (ots) - Am 16. Mai 2026 kam es in Höxter zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 77-jähriger Fahrzeugführer aus Borgenreich parkte gegen 15:30 Uhr seinen PKW Ford auf einem Parkplatz an der Corbiestraße 27. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug unbeschädigt. Als der Fahrzeughalter gegen 17:00 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, wurden Beschädigungen an der vorderen, linken Stoßstange festgestellt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren