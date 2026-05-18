Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kollision zwischen zwei Pkw - beide Fahrer verletzt

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Brakel (ots)

Am Sonntag, 17. Mai, ereignete sich gegen 10:55 Uhr auf der L825 im Einmündungsbereich zur L886 bei Brakel ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 49-jähriger Mann aus Brakel mit einem VW die L825 aus Richtung Brakel-Bellersen kommend in Fahrtrichtung Marienmünster-Bredenborn. Zeitgleich war ein 64-jähriger Mann aus Minden mit einem Tesla auf der L825 in entgegengesetzter Richtung unterwegs. In dem Tesla befanden sich zudem zwei Mitfahrer im Alter von 68 und 33 Jahren. Der 64-Jährige beabsichtigte, nach links abzubiegen, und übersah dabei offenbar den vorfahrtsberechtigten VW. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen und wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Mitfahrer im Tesla blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 87.000 Euro./rek

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