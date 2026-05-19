Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsteilnehmer gefährdet - Polizei sucht Zeugen

Bad Driburg (ots)

Die Polizei Höxter sucht Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch riskante Überholmanöver eines bislang unbekannten Fahrzeugführers gefährdet worden sind. Am Dienstagmorgen, 12. Mai, kam es gegen 7.40 Uhr auf der L 954 bei Bad Driburg-Reelsen in Fahrtrichtung Merlsheim zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der Fahrer eines silbergrauen BMW trotz entgegenkommenden Verkehrs mehrere Fahrzeuge. Um Kollisionen zu vermeiden, mussten andere Verkehrsteilnehmer zum Teil stark abbremsen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden./rek

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