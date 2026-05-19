PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsteilnehmer gefährdet - Polizei sucht Zeugen

Bad Driburg (ots)

Die Polizei Höxter sucht Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch riskante Überholmanöver eines bislang unbekannten Fahrzeugführers gefährdet worden sind. Am Dienstagmorgen, 12. Mai, kam es gegen 7.40 Uhr auf der L 954 bei Bad Driburg-Reelsen in Fahrtrichtung Merlsheim zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der Fahrer eines silbergrauen BMW trotz entgegenkommenden Verkehrs mehrere Fahrzeuge. Um Kollisionen zu vermeiden, mussten andere Verkehrsteilnehmer zum Teil stark abbremsen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren