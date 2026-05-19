Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Versuchter Einbruch in Grundschule - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Mittwoch, 13. Mai, bis Montag, 18. Mai, versucht, in die Werkstatt einer Grundschule an der Schulstraße in Warburg-Scherfede einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sich die Täter an der Zugangstür zur Werkstatt zu schaffen. Aufgrund vorhandener Einbruchschutzvorrichtungen gelang es ihnen jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. Es blieb bei einem Versuch. An der Tür entstand geringer Sachschaden. Die Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schulstraße in Warburg-Scherfede beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei zu melden./rek

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