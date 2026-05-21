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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei sucht grünen Lkw nach Unfallflucht

Warburg (ots)

Bereits am Dienstag, 12. Mai, kam es auf der B7 zwischen Rimbeck und Ossendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Höxter bittet die Bevölkerung um Hinweise zu einem beteiligten Lkw. Gegen 16:45 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann aus Warburg mit seinem Skoda die B7 in Fahrtrichtung Ossendorf. Im Begegnungsverkehr kam ihm ein grüner Lkw mit grünem Anhänger entgegen. Während der Fahrt fiel ein Stein vom Anhänger auf die Fahrbahn und prallte anschließend gegen den Pkw des Warburgers. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen grünen Lkw mit grünem Anhänger. Das Gespann war mit einem gelben Kennzeichen mit niederländischer Zulassung versehen. Die Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum gesuchten Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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