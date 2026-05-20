POL-HX: Fußgänger auf Zebrastreifen angefahren - Mann leicht verletzt
Brakel (ots)
Am Dienstagmorgen, 19. Mai, kam es gegen 8.20 Uhr auf der Nieheimer Straße in Brakel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein 34-jähriger Mann einen Fußgängerüberweg, um die Straße zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 54-jährige Frau mit einem Renault die Nieheimer Straße in Richtung Stadtmitte. Im Bereich des Zebrastreifens kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden./rek
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