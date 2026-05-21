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POL-HX: Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw - Mann schwer verletzt

POL-HX: Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw - Mann schwer verletzt
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Steinheim (ots)

Am Mittwoch, 20. Mai, kam es auf der L827 bei Steinheim-Vinsebeck zu einem Verkehrsunfall. Gegen 18.50 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Steinheim mit einem Mercedes die Landstraße von Vinsebeck in Richtung Steinheim. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 21-jähriger Mann aus Höxter, mit einem Lkw aus einer Hofeinfahrt auf die L827 einzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Lkw-Fahrer den herannahenden Mercedes, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der 48-jährige Pkw-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Höxteraner blieb unverletzt. Der Mercedes war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 25.000 Euro./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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