Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Steinheim-Bergheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (22./23. Mai 2026) ist es in Bergheim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der 19-jährige Fahrzeugführer aus Steinheim parkte den silbergrauen PKW VW Golf auf dem Sportplatzparkplatz an der Sandebecker Straße. Bis etwa 00:30 Uhr stand der PKW an dieser Örtlichkeit. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher beschädigte dort den Golf vorne rechts und verließ den Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und Lackspuren gesichert. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Höxter (052719620) zu melden. /RS

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