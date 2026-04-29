POL-GE: Gefährliche Körperverletzung in Horst
Gelsenkirchen (ots)
Ein Gelsenkirchener ist bei einem Streit in Horst schwer verletzt worden.
Der 33-Jährige war am Dienstagnachmittag, 28. April 2026, gegen 15.55 Uhr mit einem ihm bekannten 25-Jährigen in einem Wohnhaus in Streit geraten. Dabei erlitt er eine Stichverletzung.
Der 25-jährige Gelsenkirchener flüchtete anschließend mit seinem Auto, konnte aber von Einsatzkräften mit vorgehaltener Dienstwaffe an der Kreuzung Grothusstraße/Bruchstraße aus seinem Auto gesprochen und vorläufig festgenommen werden. Der 33-jährige Essener wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Die Ermittlungen dauern an.
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