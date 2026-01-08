LPI-G: Auto völlig zerkratzt
Greiz (ots)
Greiz. Am 07.01.2026 parkte eine 49-jährige Frau ihren PKW gegen 12:45 Uhr in der Thomasstraße ab. Als sie gegen 15:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam stellte sie fest, dass das komplette Fahrzeug durch einen unbekannten Täter zerkratzt wurde. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 03661 621-0 mit der Bezugsnummer 0005250/2026. (BF)
