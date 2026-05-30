Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle in Kölleda

Kölleda (ots)

Am 30.05.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda in Kölleda, Backleber Tor eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Bei erlaubten 50 km/h konnten innerhalb von zwei Stunden 19 Verstöße festgestellt werden. Trauriger Spitzenreiter ist ein 37-Jähriger Fahrzeugführer eines PKW VW, welcher die Kontrollstelle mit einer Geschwindigkeit von 86 km/h (nach Toleranzabzug) durchfuhr. Der Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 260 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen. (MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell