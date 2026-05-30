Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

Erfurt (ots)

Eine Streifenbesatzung ertappte am Samstagfrüh in Erfurt einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Im Bereich der Friedrich-Engels-Straße kontrollierten die Beamten gegen 01:30 Uhr einen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei ihm schlug ein durchgeführter Drogenvortest auf Cannabis an. Damit war die Fahrt für ihn beendet und er musste sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer empfindlichen Geldbuße eingeleitet. (FW)

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