Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0353--Mordkommission ermittelt nach Tod eines 25-Jährigen--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Falkenstraße Zeit: 26.05.26, 20.15 Uhr

Die Mordkommission der Polizei Bremen ermittelt nach dem Tod eines 25 Jahre alten Mannes. Er war am 26. Mai in der Bahnhofsvorstadt bewusstlos und mit einer lebensgefährlichen Kopfverletzung aufgefunden worden (siehe Pressemitteilung Nr. 0346). Der 25-Jährige verstarb in der Nacht zu Freitag in einem Bremer Krankenhaus.

Der 25-Jährige wurde am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr von einem Passanten nicht ansprechbar und mit einer Kopfplatzwunde auf dem Boden liegend an der Haltestelle Falkenstraße gefunden. Zuvor befand sich der mutmaßliche Täter noch an der Haltestelle, flüchtete dann aber in Richtung Daniel-von-Büren-Straße. Nach einer Erstversorgung musste der 25-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er sofort notoperiert wurde und nun verstarb.

Ermittlungen ergaben, dass der 25-Jährige geschlagen wurde, in der Folge auf den Kopf stürzte und dabei die lebensgefährliche Kopfverletzung erlitt.

Die Ermittler suchen weiterhin Zeugen und fragen: "Wem ist am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr etwas Verdächtiges im Bereich der Haltestelle Falkenstraße aufgefallen? Wer kann Angaben zum mutmaßlichen Täter machen?". Er soll etwa 165 Zentimeter groß, Anfang 20 sein und war mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt bekleidet. Zudem soll er einen schwarz-weißen Turnbeutel vermutlich mit einem Nike-Symbol getragen haben. Hinweise gehen jederzeit an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

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