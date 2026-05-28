Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0352--Tiertransportkontrollen auf der A 1 - mit trauriger Bilanz--

Bremen (ots)

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Ort: BAB 1, Autohof Hemelingen Zeit: 27.05.2026, 11:00 bis 16:00 Uhr

Am Mittwoch kontrollierte die Polizei Bremen zusammen mit dem Veterinäramt Bremen vom späten Vormittag bis zum Nachmittag mehrere Tiertransporte auf der Autobahn 1.

Bei sonnigem Wetter wurden insgesamt fünf mit Schweinen beladene LKW kontrolliert. Wie sich herausstellte, waren alle mit zu vielen Tieren unterwegs. Bei einem niederländischen Unternehmen war die Fläche für die 160 Mastschweine derart gering, dass in Summe 14 Tiere zu viel geladen waren. Bei drei deutschen Unternehmen sah es ähnlich aus. Auch hier war das Flächenangebot für die geladenen Schweine zu klein. Der letzte Transport, welcher von einem weiteren deutschen Unternehmen durchgeführt wurde, war mit 700 Baby-Ferkeln und 31 Sauen beladen. Auch hier wurde festgestellt, dass eine große Anzahl an Ferkeln zu viel geladen war. Sämtliche Tiertransporter durften jedoch ihre Fahrt fortsetzen, da ein zeitaufwändiges Umladen der Schweine eine noch größere Belastung für die Tiere bedeutet hätte.

In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Die Fahrer und Unternehmer müssen jeweils mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. Darüber hinaus werden noch die jeweiligen Schlachtprotokolle vom Veterinäramt Bremen angefordert und auch die weitere Bearbeitung von dort übernommen.

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