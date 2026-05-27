Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0349--Nach Schüssen: Polizei schaltet anonymes Hinweisportal--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt, OT Südervorstadt, Buntentorsteinweg Zeit: 27.5.26, 10.05 Uhr

Nach den Schüssen auf einen 32 Jahre alten Mann in der Neustadt am heutigen Mittwoch, siehe Pressemeldung 0348, hat die Polizei Bremen ein anonymes Hinweisportal frei geschaltet.

Wer Hinweise, Video- oder Fotoaufnahmen im Zusammenhang mit diesem Fall hat, kann diese der Polizei Bremen unter https://hb.hinweisportal.de/schuesse_an_der_piepe zur Verfügung stellen. Wer seine Identität nicht preisgibt, bleibt anonym. Zeugenhinweise aus der Bevölkerung werden auch weiter vom Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegengenommen.

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