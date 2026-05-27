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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0348--Schüsse in der Neustadt - Zeugenaufruf--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Südervorstadt, Buntentorsteinweg
Zeit: 	27.5.26, 10.05 Uhr

In der Bremer Neustadt lief heute Vormittag ein größerer Polizeieinsatz, nachdem Zeugen Schüsse meldeten. Die Polizei Bremen war mit zahlreichen Kräften vor Ort und konnte Tatverdächtige stellen.

Gegen 10 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf der Polizei Schüsse im Buntentorsteinweg im Bereich Osterstraße. Schnell eintreffende Einsatzkräfte trafen auf einen mutmaßlich durch Schüsse ins Bein verletzten Mann. Sie leisteten Erste-Hilfe und legten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ein Tourniquet an. Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fahrzeug mit vier Tatverdächtigen konnte noch in Tatortnähe gestellt werden. Die Polizei Bremen war mit starken Kräften vor Ort, befragte Zeugen und sicherte Spuren. Die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Tatablauf und den Hintergründen, dauern an. Zusammenhänge zur Soko Fokus werden geprüft.

Weitere Hinweisgeber, die gegen 10 Uhr im Buntentorsteinweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888. Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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