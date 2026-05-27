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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0346 --Lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Falkenstraße
Zeit: 	26.05.25, 20:15 Uhr Uhr

Am Dienstagabend erlitt ein 25 Jahre alter Mann in der Bahnhofsvorstadt lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Gegen 20:15 Uhr meldete ein Passant über den Notruf der Feuerwehr den schwer verletzen 25-Jährigen an der Haltestelle Falkenstraße. Zuvor befand sich offenbar noch ein weiterer Mann an der Haltestelle, der plötzlich in Richtung Daniel-von-Büren-Straße rannte. Der Zeuge leistete umgehend Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der 25-Jährige musste noch vor Ort reanimiert werden und im Krankenhaus aufgrund von Kopfverletzungen notoperiert werden. Er schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Der zweite Mann an der Haltestelle wurde als etwa 165 Zentimeter groß, Anfang 20 und mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt bekleidet beschrieben. Zudem soll er einen weißen Turnbeutel vermutlich mit einem Anker-Symbol getragen haben.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen, die gegen kurz nach 20 Uhr im Bereich der Falkenstraße etwas beobachtet haben oder Hinweise zu dem geflüchteten Mann machen können. Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Jana Schmidt
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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