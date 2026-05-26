Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0344 --Polizei erhöht Kontrolldruck in der Überseestadt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen Zeit: Pfingsten

Nach dem erhöhten Aufkommen der Raser- und Poserszene am Pfingstwochenende in der Überseestadt, siehe hierzu auch die PM 342, setzte die Polizei Bremen ihre Maßnahmen konsequent fort. Hierzu wurden gezielt zivile Einsatzfahrzeuge sowie sogenannte Enforcement-Trailer zur Geschwindigkeitsüberwachung im Quartier eingesetzt.

Im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung registrierten die eingesetzten Messanlagen am Pfingstwochenende im Bremer Westen rund 2500 Geschwindigkeitsverstöße. Darüber hinaus überprüften Einsatzkräfte gezielt Fahrzeuge aus der Szene. Dabei wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und Verwarnungen ausgesprochen. Festgestellt wurden unter anderem Geschwindigkeitsüberschreitungen, verbotswidriges Rechtsüberholen, die Nutzung elektronischer Geräte während der Fahrt sowie Verstöße im Zusammenhang mit technischen Veränderungen an Fahrzeugen.

Auch künftig wird die Polizei mit sichtbaren und verdeckten Maßnahmen präsent sein, um Verkehrssicherheit, Lärmschutz und die Lebensqualität der Anwohnerinnen und Anwohner zu gewährleisten.

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