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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0341 --Räuber entreißt Frau Luxus-Uhr--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Altstadt, Bischofsnadel
Zeit: 	22.05.2026, 19.55 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter überfiel am Freitagabend in der Altstadt eine 60 Jahre alte Frau und raubte ihre hochwertige Armbanduhr. Die Polizei sucht Zeugen - insbesondere auch einen Fahrradfahrer, dessen Rad der Täter für seine Flucht nutzte.

Die 60-Jährige war gegen 20 Uhr gemeinsam mit einer 55 Jahre alten Begleiterin in der Straße Bischofsnadel unterwegs und ging dort eine Treppe hinauf, als der Täter sie plötzlich von hinten angriff. Der Mann zog an ihrem Arm und griff gleichzeitig nach der Rolex-Armbanduhr am Handgelenk der Frau. Diese versuchte gemeinsam mit ihrer Begleiterin zunächst noch, die Uhr festzuhalten. Dem Täter gelang es jedoch, die Schließe des Armbandes zu öffnen und die Uhr an sich zu nehmen. Anschließend flüchtete der Räuber zunächst zu Fuß in Richtung Herdentorswallstraße. Nach etwa 50 Metern griff er einen vorbeifahrenden Fahrradfahrer an, zog ihn vom Fahrrad und setzte seine Flucht mit dem Rad in Richtung Sögestraße fort. Der Radfahrer blieb unverletzt und nahm die Verfolgung des Täters zunächst zu Fuß auf.

Der Täter wurde als etwa 30 Jahre alt mit kräftiger Statur und dunklem Teint beschrieben. Er hatte kurze Locken und trug eine lange Cargohose mit Camouflagemuster sowie ein olivfarbenes T-Shirt.

Bei der gestohlenen Uhr handelt es sich um eine hochwertige Rolex Yachtmaster 42 in Schwarz und Weißgold. Die Polizei Bremen warnt in diesem Zusammenhang vor dem Ankauf hochwertiger Uhren unbekannter Herkunft. Der Erwerb solcher Gegenstände kann den Straftatbestand der Hehlerei erfüllen.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen. Insbesondere der Fahrradfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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